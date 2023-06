Immortals of Aveum : les magiciens lancent l'assaut sur un colosse de 120 mètres de haut !

Immortal of Aveum fait partie des jeux qui ont eu droit à un petit focus sur la scène du Summer Game Fest, avec en prime la présence de l'acteur Darren Barnet qui incarne le personnage principal du jeu. Ce dernier est venu expliquer son rôle, mais aussi son implication dans le jeu, juste avant de nous proposer une vidéo de gameplay de plus de 3 minutes. Celle-ci propose un affrontement explosif entre nos magiciens et un colosse de métal, révélant des ambitions techniques assez impressionnantes. Jak, incarné par Darren Barnet, et ses coéquipiers Magni des Immortels, Devyn et Zendara tentent de grimper dans ce colosse de 120 mètres de haut, qui n'est autre qu'une ancienne machine de guerre capable de transporter un bataillon entier de Magni au combat. Les armes ont été remplacées par des sorts de magie, mais le tout reste dynamique, avec des effets visuels dans tous les sens, des explosions et bien sûr des jutsus qui rendent l'animation vraiment impactante et fluide.La sortie d'Immortal of Aveum est attendue pour le 20 juillet prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.