Horizon Zero Dawn 2 : le jeu serait bien en développement sur PS5, de la coopération au menu ?

Evidemment, ce n'est pas la première fois que Horizon : Zero Dawn 2 fait l'objet de rumeurs, et compte tenu du succès du premier épisode sorti en 2017 (plus de 10 millions d'exemplaires vendus dans le monde), une suite sur PS5 sonne comme une évidence. Mais les nouveaux bruits de couloir relayés par Video Games Chronicle se veulent plus précis que ceux évoqués jusqu'à présent. Ainsi, on apprend que le chantier a été lancé dès la sortie de Horizon : Zero Dawn. "A l'origine, le jeu était prévu sur PS4, indiquent nos confrères. Toutefois, le projet aurait désormais basculé sur la prochaine console de Sony."En termes d'envergure, le jeu permettrait d'explorer un univers encore plus immense que celui du premier épisode. "Des personnes bien renseignées sur le jeu ont également indiqué la présence de la coopération, sans que l'on sache pour l'instant s'il sera une composante de la campagne principale, ou s'il s'agira d'un mode à part, ajoute Video Games Chronicle. A un moment donné, Guerrilla Games comptait sortir un jeu en stand alone axé autour de la coopération et faisant le lien avec Horizon : Zero Dawn 2. Néanmoins, on ignore si c'est toujours d'actualité."Comme le rappellent justement nos confrères, la coopération est une fonctionnalité que les développeurs avaient déjà souhaité inclure dans l'opus de 2017 ; certains dessins conceptuels qui avaient fuité en 2014 - et authentifiés depuis - montraient même plusieurs personnages s'attaquant à l'une des créatures robotiques du jeu. Il faut croire que les capacités de la PS5 permettront enfin au studio hollandais de s'adonner au multijoueur, sachant que les ambitions ne s'arrêteraient pas là. En effet, Sony Interactive Entertainment aurait donné son accord pour que la série s'étale - au moins - sur une trilogie.Si Sony Interactive Entertainment décide d'organiser une conférence autour de la PS5 le mois prochain, il n'est pas impossible que Horizon : Zero Dawn 2 fasse une apparition, histoire de rappeler l'importance des exclusivités.