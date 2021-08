Horizon Forbidden West ne sortira pas en 2021 sur PS5 et PS4, voici la nouvelle date de sortie

C'est un peu triste de le dire, mais on s'y attendait : Sony Interactive Entertainment a profité du coup d'envoi de la gamescom 2021 pour revenir sur Horizon Forbidden West. Prévu initialement pour la fin de l'année, le titre de Guerrilla Games voit sa date de sortie être décalée de plusieurs mois. C'est en effet le 18 février 2022 que le jeu pourra être vendu, soit 5 ans après la sortie du premier épisode, c'était en février 2017, quelques jours avant la sortie de Zelda Breath of the Wild. On aurait pu croire à une nouvelle vidéo pour compenser la mauvaise nouvelle, mais Guerrilla Games est trop occupé à finir le jeu. On est revanche prévenu que les précommandes ouvriront dès le 2 septembre prochain et que les joueurs du premier Horizon Zero Dawn peuvent dès à présent profiter d'un patch de performances améliorées sur la version PS5. Cette mise à jour permet de jouir du 60 images par seconde, sachant que l'update se fera automatiquement dès la console lancée et connecté au réseau.