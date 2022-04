Horizon 2 : Sony dévoile une vidéo de gameplay en 4K sur PS4 Pro, c'est tout simplement splendide

Pour mémoire, notre test de Horizon 2 : Forbidden West est disponible



Mathijs de Jonge (réalisateur) et Michiel van der Leeuw (directeur technique) avaient confié avoir dû ralentir les temps de chargement sur PS5. "Dans Horizon Zero Dawn, nous appelions cela un voyage rapide, mais le chargement pouvait prendre peut-être une minute, ont-ils expliqué. Avec la PS5, c'est peut-être quatre ou cinq secondes. Le chargement est si rapide que les joueurs ne peuvent même pas lire les indices. Du coup, nous avons dû ajouter une fonctionnalité très simple où le jeu se bloque sur l'écran de chargement pendant suffisamment longtemps pour que vous puissiez réellement lire au moins un indice pendant qu'il se charge. Bien sûr, les personnes qui souhaitent accélérer les choses peuvent simplement appuyer sur X ou désactiver cette pause dans les paramètres afin que le jeu se charge plus rapidement."

Horizon 2 : Forbidden West a beau être disponible depuis le 18 février dernier, cela n'empêche pas Sony Interactive Entertainment d'en remettre une couche avec une vidéo de gameplay en 4K réalisée sur PS4 Pro. Une séquence d'1 minute 30 qui permet d'apercevoir quelques-uns des environnements, avant de se focaliser sur Aloy et les machines qu'elle doit combattre - sachant que des nouvelles espèces ont été introduites depuis le premier épisode.Au-delà de la beauté des graphismes, ce trailer est particlièrement intéressant parce qu'il rappelle pourquoi les développeurs ont fait le choix de se passer du lock pendant les affrontements. En effet, on peut voir l'héroïne décocher une flèche sur une créature avant de dégainer son grappin pour atteindre une corniche et grimper sur sa monture volante. Une liberté dans les mouvements qui devient on ne peut plus grisante lorsque l'on connaît parfaitement les lieux.