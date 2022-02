Horizon 2 : les temps de chargement sont tellement rapides que Guerrilla a dû les ralentir

Mathijs de Jonge et Michiel van der Leeuw, respectivement Game Director et Technical Director sur Horizon 2 Forbidden West, sont revenus sur plusieurs aspects techniques du jeu, et notamment la contrainte laissée par ces loadings désormais inexistants. En effet, si le premeir Horizon Zero Dawn nécessitait plus d'une minute pour charger ses données sur PS4, il faut moins de 4 ou 5 secondes pour Horizon 2 Forbidden West sur PS5, ce qui peut poser problème lors des moments de "fast travel" où les développeurs en profitent pour afficher une page de tips et de conseils. Seulement voilà, en 4 ou 5 secondes, impossible pour les joueurs de lire les notes qui leur sont adressés, ce qui a poussé les développeurs du jeu à rallonger les temps de chargement pour que la lecture soit possible...



L'une des plus grandes avancées offertes par les consoles nouvelle génération, c'est la réduction concrète des temps de chargement. Il faut dire que depuis que l'intégration des SSD sur les PS5 et Xbox Series, les joueurs gagnent un temps fou, mais pour les développeurs se pose un autre problème, réel lui aussi. Dans une interview accordée à nos confrères de Endgaget

Dans Horizon Zero Dawn, nous appelions cela un voyage rapide, mais le chargement pouvait prendre peut-être une minute. Avec la PS5, c'est peut-être quatre ou cinq secondes, elle se charge si rapidement que les joueurs ne peuvent même pas lire les indices. Nous avons dû ajouter une fonctionnalité très simple où le jeu se bloque sur l'écran de chargement pendant suffisamment longtemps pour que vous puissiez réellement lire au moins un indice pendant qu'il se charge. Bien sûr, les personnes qui souhaitent accélérer les choses peuvent simplement appuyer sur X ou désactiver cette pause dans les paramètres afin que le jeu se charge le plus rapidement possible.



Ce n'est pas la première fois qu'un studio rallonge des temps de chargements pour laisser le temps au joueur de lire les indices donnés à l'écran. C'était déjà le cas avec Ghost of Tsushima et dans sa version PS4. Comme quoi, avec une technologie qui permet de charger les jeux de manière instantanée génère d'autres soucis pour les développeurs.