Horizon 2 Forbidden West : les armes et le monde dans un trailer en 4K et en VF

Il ne se passe plus une journée sans qu'on ne parle de Horizon 2 Forbidden West, puisque la date de sortie du jeu n'est plus qu'une question de jours. Aujourd'hui, Guerrilla Games nous propose de découvrir un peu plus l'univers de leur open world à travers un nouveau trailer où Aloy exhibe quelques unes des armes qu'elle utilisera dans son périple vers l'Ouest Prohibé. Lancé, arc, arbalète, ces ustensiles lui permettront de neutraliser les machines, mais aussi les tribus qui se dresseront contre elle. A pied ou à dos d'équidé mécanique, notre guerrière à la chevelure rousse va beaucoup voyager cette fois-ci et traverser des contrées à la fois majestueux mais hostile aussi. Ça sera l'occasion de faire connaissance avec de nouvelles tribus et de découvrir de nouvelles cultures en quelque sorte. Le voyage s'annonce intense et généreux et il nous tarde de vous partager notre avis définitif sur le jeu ; car oui, au moment où nous écrivons ces lignes, cela fait déjà 2 jours que nous avons fini le jeu...