Horizon 2 Forbidden West : voici les premières images de la version PS4

Horizon 2 : Forbidden West est un jeu qui se présente sous sa forme la plus optimale, soit avec des images tournant sur PS5. Seulement voilà, le titre est également prévu sur PS4 et jusqu'à présent, le studio Guerrilla Games n'a jamais montré d'images de la version old gen'. C'est désormais chose faite avec ces 4 screenshots publiés sur les réseaux sociaux du studio néerlandais où l'on peut de jolis panoramas avec Aloy face à l'immensité de ces créatures mécaniques et du nouveau monde qui l'attend. Alors oui, rien de bien nouveau dans l'absolu, puisqu'on a pu découvrir de nombreuses séquences de jeu ces derniers mois, mais les développeurs promettent un jeu qui sera techniquement à la hauteur sur PS4, et même au-dessus du premier épisode qui avait bluffé les gens lors de sa sortie. En gros, l'expérience sera aussi grandiose sur PS4 old gen', nous promet-on.





Depuis le début de sa communication,La sortie de Horizon 2 : Forbidden West est attendue pour le 18 février 2022 sur PS5 et PS4.