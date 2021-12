Horizon 2 Forbidden West : des combats plus libres avec des enchaînements ultra fluides

Horizon 2 : Forbidden West,

Sony Interactive Entertainment et le studio Guerrilla Games poursuivent la publication des carnets de développeurs autour de Horizon 2 Forbidden West, toujours attendu pour le 18 février prochain sur PS5 et PS4. Cette fois-ci, il est question de revenir sur le système de combat, qui semble avoir pas mal évolué depuis le premier épisode en 2017, avec des possibilités plus importantes et une grande liberté dans les mouvements. Dans cette suite, il y aura plus d'ennemus, qu'ils soient humains ou mécaniques et il va falloir redoubler d'effort pour ne pas se retrouver submergé. Avec l'arrivée de la paravoile auquel on va pouvoir combiner le grappin, les possibilités d'attaques sont désormais multipliés, avec une approche plus verticale. Les développeurs expliquent que le gameplay restera libre et les joueurs pourront appréhender une situation comme il l'entend. Pour que les affrontements soient équitables, les équipes en charge de l'I.A. ont amélioré le système pour que le niveau de difficulté soit adapté aux évolutions d'Aloy, l'idée étant de rendre les ennemis plus authentiques dans leurs mouvements et leurs réactions. Ces derniers se déplacent mieux sur les terrains accidentés et peuvent désormais sauter et escalader les parois pour poursuivre Aloy. Mieux, l'I.A. cherche désormais des raccourcis pour atteindre Aloy, sans compter que du côté des machines, elles n'hésitent plus à plonger dans l'eau pour continuer à traquer notre chasseuse rousse.Autre nouveautés de cel’arbre de compétences a été complètement repensé et restructuré, avec de nouvelles capacités qui encouragent et renforcent différents styles ou combinaisons de jeu. Cela a obligé les développeurs à proposer des animations plus poussées et surtout plus réalistes, sachant que l'animation d'un humain est très différente de celle d’une machine. Il a été décidé de proposer des animations lisibles pour que le joueur puisse anticiper ou réagir aux actions des ennemis. Mais apporter de la clarté et une intention aux situations de combat n’était pas qu’un objectif, puisqu'ils ont essayé de montrer l’état des ennemis via leur comportement, leur posture et leurs vocalisations. Cela permet de créer de nombreuses opportunités pendant le combat, avec une approche furtive ou plus rentre-dedans. Tout cela a été illustré à travers une série de vidéos qu'on vous partage ci-après.