Horizon 2 Forbidden West : de nombreuses options d'accessibilité, en voici les détails

Depuis de nombreuses années, le jeu vidéo s'efforce de se rendre plus accessible pour tout le monde, surtout auprès des personnes dans des situations de handicap. Le prochain Horizon 2 Forbidden West proposera une multitude d'options pour rendre l'expérience plus accessible et plus agréable aussi. Sony Interactive Entertainment a consacré un article entier sur son PlayStation Blog pour nous avertir que certaines options sont d'ailleurs activées automatiquement dès le lancement du jeu. On pourra par exemple changer la taille, la couleur et l'arrière-plan des sous-titres. Un classique. On sait aussi que le jeu dispose de 5 niveaux de difficulté, ou mieux, ajuster le niveau de dégâts qu’inflige ou que subit Aloy, pour des combats plus modulables. Guerrilla Games a aussi pensé aux personnes qui ne veulent pas s'encombrer à dépouiller chaque ennemis abattu, notamment les machines, en intégrant un système de "Butin Facile". ce dernier permet de récupérer automatiquement toutes les ressources encore attachées à la machine lors de son élimination seront ajoutées à son butin, sans avoir à démonter chaque pièce de la machine.











Il y a aussi d’autres paramètres automatiques qui peuvent là aussi faire gagner du temps, comme le sprint auto, la guérison automatique (il faute que son énergie soit inférieure à 50%) et ailegide automatique (qui se lance lorsque vous tombez de haut, une fois que la compétence est débloquée). De même, le jeu propose des zones escaladables plus faciles à voir sans activer le focus. Concernant la prise en main et les commandes du jeu, il sera aussi possible de paramétrer de nombreuses options, comme ce système de co-pilote qui permet d’utiliser une deuxième manette avec des commandes inversées. Un système mis en place grâce aux fedback de leur consultant en accessibilité non-voyant ! Il y a plein d'autres options que vous pouvez consulter juste ici. Horizon 2 : Forbidden West est attendu pour le 18 février 2022 et on peut se délecter d'un nouveau trailer, celui qui a été réalisé en full CGI.