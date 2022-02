Horizon 2 Forbidden West : comparatif PS5 vs PS4 Pro vs PS4, de grandes différences ?

Nous sommes à la veille de la sortie officielle de Horizon 2 Forbidden West et nombreuses sont les personnes qui ont déjà pu récupérer le jeu. Ce dernier étant disponible sur PS5 comme sur PS4, difficile de savoir véritablement quelles sont les grandes différences entre chaque version, même si on se doute que le jeu se montre plus performant sur la nouvelle console de Sony. Heureusement, des comparatifs techniques sont d'ores et déjà disponibles sur Internet et on vous propose de regarder de plus près. Si le titre de Guerrila Games est plus fin, plus fluide et propose une meilleure distance d'affichage sur PS5, on se rend compte que le jeu n'a pas à rougir dans ces éditions PS4 Pro et même PS4. Preuve que lorsqu'on maîtrise ses outils, l'ancienne machine de Sony est capable de faire encore des miracles. Bien sûr, les environnements sont nettements plus riches et mieux animés sur PS5, tout comme le frame-rate bien stable qui peut monter jusqu'à 60 images par seconde. Là où la version PS5 surclasse de très loin les autres consoles, ce sont les temps de chargements qui sont ultra réduits grâce au SSD magique. Environ 13 secondes pour lancer le jeu sur PS5, alors qu'il faut 1"05 minutes sur PS4 Pro et 1"20 min sur PS5 standard. On vous laisse apprécier le reste des détails techniques dans la vidéo qui suit.