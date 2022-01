Horizon 2 Forbidden West : 7 min de making of pour voir les acteurs, dont Carrie-Anne Moss, en combinaison de performance capture

Plus rien ne semble arrêter le mastodonte Horizon 2 : Forbidden West qui prépare son arrivée sur PS5 et PS4 dans à peu près 3 semaines. Un peu plus de 24 heures après un trailer centré sur l'histoire et particulièrement consistant, où l'on découvrait le visage de certains acteurs forts comme Carrie-Anne Moss et Angela Bassett, voici une grosse vidéo making-of de plus de 7 minutes. L'occasion de voir les principaux comédiens en plein travail, c'est-à-dire en combinaison de performance capture, un exercice pas évident, surtout quand il n'y a aucun décor pour s'immerger dans la fiction. On y voit Ashly Burch, qui joue Aloy bien sûr, mais aussi John Hopkins et John MacMillan, qui incarne respectivement Erend et Varl à l'écran, eux qu'on connaissait déjà du premier opus. L'acteur Lance Reddick est également de la partie, lui qui interprète Sylens, déjà aperçu dans le premier Horizon Zero Dawn, et qu'on connaît pour son rôle d'intendant dans la trilogie John Wick. Si Angela Bassett manque à l'appel dans la vidéo, on peut en revanche compter sur Carrie-Anne Moss (connu pour son rôle de Trinity dans Matrix) et qui jouera Tilda, une femme mystérieuse, qui pourrait être l'antagoniste principal du jeu. On en saura plus au moment de la sortie du jeu, attendu pour le 17 février prochain sur PS5 et PS4.