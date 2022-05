Hogwarts Legacy : une nouvelle vidéo en mode ASMR, le son de la pluie pour s'endormir

La pluie tombe lors d’une calme soirée printanière dans Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, est-il indiqué. Ne serait-ce pas le moment idéal pour une promenade tranquille dans le parc du château, voire au-delà, à Pré-au-Lard ?" Sans doute un moyen pour les développeurs d'Avalanche Software de montrer que l'ambiance sonore a elle aussi fait l'objet d'un soin particulier.Pendant que vous vous laissez bercer par la pluie, l'orage et le crépitement des flammes, on rappelle que Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est toujours programmée pour cette année sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS4, PS5 et PC.