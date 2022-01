Hogwarts Legacy : des rumeurs affirment que le jeu sera repoussé à 2023 pour être plus inclusif

C'est la folle rumeur qui alimente les Internets depuis quelques heures : le très attendu Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard pourrait voir sa date de sortie être décalée de plusieurs mois encore, pour finalement arriver en 2023. C'est le journaliste Colin Moriarty, qui dans son podcast Sacred Symbols+ , indique que le développement du jeu connaît de sérieux problèmes et que le jeu ne sortira pas cette année, comme il a été indiqué dans le dernier communiqué de report. Si Colin Moriarty n'a pas donné plus de détails des raisons de ce report, du côté de chez Bloomberg, les équipes du jeu seraient en train de se battre pour rajouter des éléments de dernière minute pour rendre le jeu inclusif. L'idée est en effet de se détacher de J.K. Rowling qui avait eu des propos jugés transphobes par certaines personnes et qui avait poussé Warner Bros, mais aussi tous les acteurs à lui tourner le dos. Selon la source de Bloomberg (qui serait un employé d'Avalanche Studio), l'équipe serait en train d'intégrer des personnages transgenres, ce qui aurait un impact dans le jeu. Il n'y a plus qu'à attendre de savoir si ces rumeurs sont fondées ou pas du tout...