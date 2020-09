Hogwarts Legacy : Warner Bros. annonce enfin son action-RPG Harry Potter, un trailer en cadeau

Hogwarts Legacy. Développé à la fois par Avalanche Software et Portkey Games, le jeu est qualifié d'open world et permettra de customiser non seulement l'apparence de son personnage, mais aussi d'améliorer ses compétences.



D'ailleurs, l'avatar que l'on incarnera sera un étudiant de l'école de sorcellerie Poudlard ; celui-ci s'aperçoit très vite qu'il est capable de maîtriser des pouvoirs anciens. Il aura alors le choix de garder son don secret, ou alors de céder aux sirènes d'une magie plus obscure. On vous laisse regarder la vidéo tranquillement, en précisant que Hogwarts Legacy est attendu sur Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5 et PC pour 2021.





Cette fois-ci, c'est officiel : Warner Bros. Interactive Entertainment compte bien sortir un action-RPG basé sur l'univers de Harry Potter. En effet, la conférence consacrée à la PS5 a été l'occasion de découvrir le tout premier trailer de