Prévu pour sortir en 2021, Hitman III aura donc droit à un mode VR comme nous avons pu le découvrir lors du State of Play où un nouveau trailer du jeu a été dévoilé. Le jeu sera donc complètement jouable en réalité virtuelle, ce qui devrait permettre une sacrée immersion dans les divers contrats qui seront proposés. Hitman III sortira en janvier 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Stadia.