Hitman III : le mode VR s'exhibe à travers un making-of de quatre minutes

Travaillant déjà d'arrache-pied sur Hitman III, IO Interactive nous a même réservé du rab, et pas n'importe lequel : un véritable mode en réalité virtuelle exclusif à Sony. Ainsi, grâce au PlayStation VR, il sera possible de se glisser dans la peau de l'agent 47 et d'exécuter les contrats de votre propre main (ou presque) : encore mieux, l es niveaux de Hitman et Hitman II étant rétrocompatibles avec Hitman III , ceux-ci se voyant au passage upgradés à la sauce next-gen, l'entièreté de la trilogie sera donc jouable avec le fameux casque du constructeur japonais.Un très gros plus pour certains, assurément, qui se voit aujourd'hui détaillé davantage grâce à un nouveau carnet de développeurs. Les Danois y parlent ainsi de leurs envies, leurs buts et leur processus de conception : pas de doute, ils semblent bien déterminés à nous fournir l'expérience la plus immersive et viscérale possible. D'ailleurs, on espère qu'assassiner avec autant d'immersion ne ternira pas trop notre âme.Hitman III est prévu sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox One en janvier 2021. Prêts à vous salir les mains ?