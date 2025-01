Hideki Kamiya (Bayonetta, Okami) insulte les leakeurs de p'tits merdeux et leur souhaite malheur

"J'espère que tous les petits merdeux de leakeurs qui ont fait fuiter les informations sur la Nintendo Switch 2 (et même celles qui ont relayé les leaks) seront maudites et auront de la merde sur la semelle de leurs chaussures pour le reste de leur





On peut le dire, le game designer japonais est bien remonté et ça peut se comprendre, ce dernier entretient de très bonnes relations avec Nintendo, qui a toujours été un constructeur partenaire ayant soutenu ses différentes oeuvres. Que ce soit Viewtiful Joe, Okami ou bien encore Bayonetta qui est carrément devenue une licence exclu aux machines Nintendo, Kamiya de quoi être redevable envers la firme de Kyoto. Toutefois, même si on peut déplorer que ces leaks deviennent de plus en plus nombreux, personne n'y échappe aujourd'hui, peu importe les industries et pas seulement dans le jeu vidéo. Il est vrai qu'avec l'explosion des réseaux sociaux, la facilité à prendre en photo n'importe quoi avec un smartphone, l'instantanéité de l'information, tout a pris de l'ampleur. Et il est vrai que le mock-up de l'accessoiriste américain Genki (oui, ils viennent des Etats-Unis) a malheureusement éventé la surprise du côté de Nintendo. D'autres fuites, pendant les fêtes de Noël, avaient révélé la carte-mère de la Nintendo Switch 2, les Joy-Cons aussi avec leur côté magnétique et le capteur optique permettant de s'en servir comme d'une souris.De son côté, on rappelle que Hideki Kamiya a annoncé lors des Game Awards de décembre 2024 une suite à Okami et le résurrection de son studio Clover. On ne sait pas si la licence arrivera à devenir hype, car il faut rappeler que les ventes de ses jeux n'atteignent jamais le grand public, et restent assez confidentiels... Toutes proportions gardées bien évidemment.