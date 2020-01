Half-Life Alyx : quatre nouvelles images bien sombres pour le jeu VR

Dans trois mois, l'illustre saga Half-Life délivrera un nouveau rejeton, Alyx, qui s'inscrira sous l'hospice de la réalité virtuelle : lors de son annonce , le projet de Valve fut particulièrement bien accueilli et, on peut le dire, l'excitation ne fait que grimper tranquillement. Bonne nouvelle, les développeurs viennent de lâcher quatre nouvelles images de ce spin-off qui, rappelons-le, se situera entre le premier et deuxième opus : comme l'on pouvait s'y attendre, l'aventure de notre chère Alyx s'annonce particulièrement sombre... et à ne pas mettre en toutes les mains. Vivement mars.