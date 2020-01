Guilty Gear : un trailer sublime et désarticulé pour présenter Faust

Frosty Faustings XII, bagarreur culte présent depuis 1998 déjà. Balaise.

Licence culte du jeu de combat, Guilty Gear fera son retour sur consoles de salon à la fin de l'année sous un nouvel opus, Strive, qui se fait sacrément désirer. Il faut dire que le studio qui en est à la charge, Arc System Works, n'a plus rien à prouver avec de nombreuses productions phares sur le CV... à l'instar d'un certain Drabon Ball FighterZ en 2018.Bref, vous l'avez compris : il nous tarde clairement de jouer à cette mouture 2020 particulièrement splendide dont l'un des combattants nous est d'ailleurs présenté aujourd'hui. Les fans le connaissent bien pour son aspect longiligne franchement flippant et son style de combat redoutable : voici Faust, aka