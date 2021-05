GTA V : les versions PS5 & Xbox Series enfin datées, Rockstar promet un jeu next gen' !

On le sait depuis un moment : Rockstar Games travaille sur une version next gen' de son GTA V, un jeu qui aura connu trois générations de consoles. Après des mois de spéculation, la date de sortie a enfin été révélée via le dernier Rockstar Newswire qui donnait en sus des informations sur l'avenir de GTA Online et de Red Dead Online. L'occasion pour la firme étoilée de fixer une date, le 11 novembre 2021, pour l'arrivée de ces versions particulièrement attendues. Et comme chacun sait, lorsque Rockstar Games ressort un de ces titres, ce n'est jamais sans améliorations, et GTA 5 bénéficiera de la nouvelle puissance de calcul des PS5 et Xbox Series X|S pour se dévoiler sous un nouveau jour. Ces itérations seront enrichies et améliorées nous dit-on, avec des améliorations techniques et graphiques pour que le rendu fasse honneur à ces nouvelles machines. Mieux, Rockstar Games promet de nouvelles fonctionnalités, mais également des bonus supplémentaires, histoire de justifier le rachat d'un jeu sorti la première fois le 17 septembre 2013 sur PS3 et Xbox 360.



Mais ce n'est pas tout, Rockstar Games en profite pour préciser que GTA Online aura droit à une grosse mise à jour estivale, qui permettra aux joueurs de profiter d'avantages inédits. Et pour ne rien oublier, sachez que le studio fêtera dignement les 20 ans de GTA III, l'épisode qui a popularisé l'open world au grand public. A l'époque, on parlait encore de GTA-like...