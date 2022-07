GTA Online : trailer, date de sortie, images et infos sur la grosse mise à jour "The Criminal Enterprises"

Pendant que les fans se demandent quand nous aurons des nouvelles de GTA 6, Rockstar Games continue d'étoffer le contenu de GTA Online comme en témoigne l'annonce de "The Criminal Enterprises", la prochaine grosse mise à jour dont l'histoire n'est pas sans rappeler le contexte actuel. En effet, avec le prix du carburant qui a flambé et les chaînes d'approvisionnement dans la tourmente, l'économie n'est pas au beau fixe. Néanmoins, l'International Affairs Agency suspecte les Duggan vouloir profiter de la crise pour se remplir les poches.Vous l'aurez compris, "The Criminal Enterprises" ouvrira des nouvelles perspectives commerciales dans le cadre des carrières criminelles (Col blanc, Motard, Expert en trafic d'armes, Patron d'une boîte de nuit), en plus d'introduire des missions de contact inédites que l'on pourra accomplir seul ou à quatre. On nous promet également l'arrivée de nouveaux véhicules durant l'été, dont deux compatibles avec la technologie Imani Tech pour accueillir tout un tas d'améliorations. Des experts en tuning seront ajoutés, sans oublier les options de customisation en plus.Enfin, Rockstar Games indique avoir procédé à tout un tas de retouches pour améliorer l'expérience de jeu comme le fait d'accéder plus facilement à de la nourriture pendant les gunfights, ou alors une gestion plus équilibrée des GTA$. La mise à jour "The Criminal Enterprises" sera déployée le 26 juillet prochain.