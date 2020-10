GTA Online : les récompenses triplées, Rockstar encore plus généreux avec ses fans

es courses polymorphes. Les missions de contact, quant à elles, permettent de doubler les bonus obtenus (jusqu'au 14 octobre), tandis que les salaires de tous les partenaires et gardes du corps sont triplés ces six prochains jours.



Parmi les autres réjouissances proposées par la maison, il y a le t-shirt Fruit qui est remis d'office si l'on joue à GTA Online cette semaine, ainsi que la roue de la fourtune du Diamond Casino & Hôtel pour tenter de gagner la Lampadati Tigon. "U n chef-d'œuvre artistique et technologique qui a marqué l'Histoire d'une trace de pneu et d'une légère odeur de caoutchouc", nous dit-on à son sujet. Du côté des promotions, "l es magnats en herbe peuvent profiter de 40 % de réduction sur les appartements de luxe et les garages, en plus de promotions sur des véhicules et des armes laser, comme l'Up-n-Atomisateur".



Enfin, en a ssociant son compte Rockstar Games Social Club à Prime Gaming, il y a moyen de recevoir 200 000 GTA$ en jouant à tout moment cette semaine, sachant qu'Amazon a aussi prévu de récompenser les joueurs déjà abonnés à Prime Gaming.

Après Red Dead Online, c'est maintenant au tour de GTA Online de faire plaisir à sa communauté avec des récompenses triplées. C'est en effet ce que Rockstar Games annonce sur son site officiel , en précisant que ça concerne l