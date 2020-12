GTA Online : Dr. Dre et DJ Pooh sont dans le jeu, la preuve en vidéo

GTA Online vient d'être mis à jour avec le Braquage de Cayo Perico, et comme souvent avec Rockstar, il y a quelques petites surprises, puisqu'on découvre que Dr. Dre et DJ pooh sont présents dans le jeu. L'opréation va demander au joueur d'aller récupérer des documents incriminants pour la famille Madrazo chez un de leur fournisseurs de drogue appelé El Rubio, qui coule ses jours sur l'ile de Cayo Perico. Forcément, avant de passer à l'action, il faut faire une reconaissance des lieux, afin de pouvoir décider l'approche à adopter. À cette fin, le joueur part sous couverture, en tant que manager de stars, sur l'île où se tient une énorme beach party. Parmis les stars qui sont du voyage, on retrouve donc les deux stars américaines du rap. pour plus d'infos sur la mise à jour, on vous suggère d'aller jeter un oeil à notre preview qui se trouve juste ici.