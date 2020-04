GTA Online : de nouvelles missions de trafic de drogue avec Gerald

En cette période de confinement, Rockstar Games continue d'alimenter lme contenu de GTA Online avec l'arrivée de six nouvelles missions qui vont débarquer dans l'open world de Los Santos grâce à Gérald, un trafiquant de drogue redoutable. Cet associé de Lamar Davis (toujours dans les coups foireux) est de retour, et il compte bien frapper un ultime grand coup avant de tirer sa révérence. Dans ces nouvelles missions de contact, les joueurs vont devoir aider Gérald à toucher le jackpot en s'occupant du sale boulot. Il faudra donc s'assurer que le commerce des stupéfiants batte son plein, que les rivaux restent sagement dans leur coin, et que la Police ne vienne pas mettre son nez dans le business.

Jouables dans n'importe quel ordre en solo comme en coop (jusqu'à 4 joueurs), ces missions similaires à celle proposées par Martin Madrazo sont directement accessibles depuis le menu "Activités" du jeu, en répondant à ses messages, ou encore en allant faire un tour chez lui (un marqueur G indique son adresse sur la map.). D'ailleurs, du 23 au 29 avril, les GTA$ et les RP seront doublés en prenant part à ces six missions qui sont détaillées ci-dessous.