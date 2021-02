GTA 6 : Vice City encore évoqué et un open world évolutif ? Fuite ou fake ?

On ne vous apprend rien quand on vous dit que du côté de chez Rockstar Games, on veille au grain quant à la moindre fuite. Contrairement à Ubisoft où 80% de leurs projets finissent sur Internet avant même leur reveal, le leak n'est pas autorisé chez les frères Houser. Alors certes, Dan a quitté l'entreprise il y a un an déjà mais son spectre est encore présent. Du coup, lorsque des insiders prétendent avoir des informations sur leurs jeux, on tend un peu plus l'oreille qu'à l'accoutumée, surtout lorsqu'il est question de GTA VI, sans doute le jeu le plus attendu de ces prochaines années. Jason Schreier s'est exprimé il y a quelques mois, affirmant que le jeu ne sortira pas de sitôt, le titre étant encore en cours de production dans les différents studios à travers le monde. Le mois dernier, un insider prétendait que GTA 6 intègrerait une femme comme personnage principal dans la campagne solo, en complément sans doute d'un protagoniste masculin. Des rumeurs à prendre toujours avec des pincettes, mais sachant que la mode étant d'offrir le choix du sexe dans les jeux open world aujourd'hui, il n'est pas interdit que Rockstar Games en fasse de même. En attendant de savoir si tout cela est vrai ou non, de nouveaux détails concernant GTA VI sont apparus sur 4chan avant d'être supprimés assez rapidement. L'auteur, un certain AMA, avait en effet balancé un bullet qui fort heureusement, avait été copié-collé. Il est depuis disponible sur Reddit . Voici ce qui est décrit, dans l'ordre d'apparition de ces soit-disant leaks.

- Un système de chapitres similaire à Red Dead Redemption 2, les 2 premiers chapitres se situeraient à la fin des années 70.

- Date de sortie visée : octobre 2023.

- Personnage principal masculin, nom de code "Ricardo". Le nom du perso serait un spoil à l'histoire du jeu et l'auteur du leak met en garde les joueurs à ne pas se faire spoiler son nom par d'autres insiders).

- Map qui s'inspirerait de Miami et de la Floride + une carte plus petite, proche de l'île de Guarma dans Red Dead Redemption 2.

- Le départ de Dan Houser serait lié à un épuisement suite au crunch de Red Dead Redemption 2, son retour chez Rockstar reste possible.

- Durée de vie de l'histoire principale en ligne droite : environ 60h

- Un mode multi dans la lignée de GTA Online avec une sortie décalée par rapport à la campagne solo (comme ce fut le cas avec Red Dead Online et Red Dead Redemption 2).

- Il s'agirait de la meilleure histoire jamais écrite pour un jeu GTA, même si moins dans l'émotion que celle de Red Dead Redemption 2.

- La structure des missions serait plutôt libre.

- La carte serait plus petite que celle de Red Dead Redemption 2, mais beaucoup plus dense.

- Parmi les mini-jeux prévus, il y aurait le surf, le windsurf et du roller derby.

- Une version remasterisée du premier Red Dead Redemption serait bien en développement et elle sortirait avant GTA VI.

- On ferait la rencontre de Ken Rosenberg (vu dans GTA Vice City) dans GTA VI. Ce dernier mentionnerait Tommy Vercetti à plusieurs reprises malgré le fait qu'on ne le verrait jamais.

- Parmi les évolutions dans l'IA des PNJ, ces derniers seraient capables de se comporter différemment selon leur humeur. Par exemple, s'ils sont en reard au travail, ils pourraient conduire plus agressivement et klaxonnaient plus que de raison.

- La "famille" de GTA IV est mentionnée et le groupe "Love Fist" est impliqué lors des missions principales et les quêtes annexes.

- Le jeu va intégrer une gestion des démembrements lors d'explosions, il est aussi possible d'infliger des blessures profondes en utilisant des armes puissantes comme des machettes. Les tirs à l'arme à feu à bout-portant entraîne des blessures ouvertes, avec apparition de morceaux d'os.

- Le niveau de nudité serait similaire à celui de Cyberpunk 2077.

- Les développeurs seraient impressionnés par les performances de la PS5, avec des temps de chargement réduits, surtout pour un jeu de cette taille et pour un tel niveau de détails. Les retours haptiques de la DualSense seraient également utilisés dans le jeu.

- Les versions consoles seraient prioritaires par rapport à la version PC, qui sortirait plus tard après optimisation.

- Le corps du héros pourra évoluer comme dans GTA San Andreas, mais pas de manière aussi développé. Toutefois, les PNJ n'hésiteront pas à faire des commentaires sur le look du héros.

- Le mode Online serait plus terre-à-terre que GTA Online. On oublie les voitures volantes cette fois-ci.

- Un patch next gen' pour Red Dead Redemption 2 serait prévu, mais il n'améliorerait pas les graphismes mais réduirait les temps de chargement et proposerait un framerate à 60fps.

- Une femme comme personnage principal a été proposée en 2017 mais l'idée n'a jamais aboutie car elle se serait mal intégrée dans la narration de GTA.

- Le héros du jeu aurait 34 ans à la fin du jeu, ce qui laisse supposer qu'on pourrait jouer son père au début du jeu, lors des séquences à la fin des années 70.

- Le personnage principal serait un homme blanc de 1,85 mètres environ, avec une teinte de peau assez mete. Il s'agirait d'un Italien ayant grandi aux USA, il aurait des cheveux noirs.

- Les tempêtes et les effets météo seraient "vraiment incroyables".

- Un remaster de GTA San Andreas serait prévu pour la date anniversaire du jeu.

- La customisation des véhicules aurait été grandement améliorée par rapport à GTA V. Les voitures évoluent avec le temps et l'époque, comme les vêtements et les coupes de cheveux. Les vieilles voitures deviendraient ainsi plus rares au fil de l'histoire, et si jamais on serait amené à en conduire, on se prendrait des réflexions du type "c'est quoi cette merde ?"

- La mafia serait présente dans le jeu, mais l'auteur du leak refuse de donner plus de détails.

- Liberty City serait également dans le jeu avec des missions limitées. L'influence de la mafia y est toutefois élevée.

- La BO ferait la part belle à la pop et au rock. Les Pet Shop Boys auraient plusieurs titres dans le jeu.

Dan Houser a donné les idées de la trame principale, mais n'aurait pas beaucoup participé à l'écriture.

- Le jeu serait vraiment "politiquement incorrect".

- L'annonce de GTA 6 pourrait avoir lieu au printemps 2022.