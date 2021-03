GTA 5 : Take-Two promet du lourd pour la version PS5, ça ne sera pas un simple portage

Strauss Zelnick dans le cadre de la conférence Morgan Stanley Technology qui s'est tenue le 3 mars dernier."Nous avons fait de l'excellent travail avec la série Mafia, et c'est maintenant au tour de GTA V de sortir sur une troisième génération de machines, ce qui est incroyable, a affirmé le patron de Take-Two Interactive dans des propos rapportés par Video Games Chronicle . Il a été un porte-étendard au moment de sa sortie [sur Xbox 360 et PS3], et ce fut également le cas pour la seconde génération [Xbox One, PS4, PC]. Nous verrons comment les choses se passeront sur la troisième génération. Naturellement, je suis convaincu que Rockstar Games proposera une super expérience de jeu, mais c'est quelque chose que vous n'êtes pas en mesure de faire si vous vous contentez d'un simple portage."La dernière claque en date de Rockstar Games n'est autre que la version PC de Red Dead Redemption 2 (2019) qui, sur le plan visuel, est encore plus aboutie que l'opus original déjà impressionnant sur Xbox One et PS4. Et dire que le moteur graphique de la maison (RAGE) a été dévéloppé, à la base, pour un jeu de tennis de table... Pour mémoire, GTA V, c'est plus de 140 millions d'exemplaires vendus dans le monde, tandis que Red Dead Redemption 2 en compte quelque 36 millions.