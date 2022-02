Gran Turismo 7 : quasi 6 min de gameplay 4K sur PS5 avec une Alpine A110

Si tous les regards sont tournés vers Horizon 2 Forbidden West et Elden Ring en ce moment, sachez que début mars, c'est un autre mastodonte des PlayStation Studios qui risque de faire beaucoup parler de lui. Ce jeu n'est autre que Gran Turismo 7 que nous avons d'ores et déjà reçu et qui fait l'objet d'un test complet au sein de la rédaction de Jeuxactu. En attendant de vous livrer notre verdict, on vous propose de découvrir quasiment 6 minutes de gameplay, issues de la version PS5, c'est-à-dire dans une résolution 4K. Il s'agit du replay d'une course avec une Alpine A110 avec pour fond musical une musique pour le moins entraînante et qui permet de se faire un meilleur avis sur la gestion des Replays. Polyphony Digital a effet promis plus de dynamisme avec des changements d'angles de vue mieux géré par une IA qui va se baser sur le rythme de la musique. En voici donc un extrait. La sortie de Gran Turismo 7 est attendue pour le 4 mars prochain sur PS5 et PS4.