GOG : 30 jours après leur achat, les jeux pourront être remboursés !

Alors que l'Epic Games Store mène une politique ultra-agressive pour s'imposer sur le marché et tenter de renverser le puissant Steam, quelques irréductibles gaulois continuent encore et toujours de résister à l'envahisseur. Parmi ceux-ci, on peut noter aisément CD Projekt et leur plateforme de vente GOG.com qui, l'air de rien, s'en sort franchement bien : avec son succès et celui (relancé) de The Witcher 3, la société polonaise a carrément été valorisé à plus de huit milliards de dollars, faisant d'elle l e deuxième groupe vidéoludique d'Europe Du coup, elle se permet de continuer les offres en or et vient de changer la politique de remboursement de son fameux magasin : désormais, il sera possible de se faire rembourser un jeu trente jours après son achat ! C'est énorme et, l'entreprise le dit, entièrement basé sur la bonne foi des joueurs. On espère que la communauté n'en profitera pas trop mais c'est en tout cas un excellent geste de la part de l'organisation qui continue, encore, à gagner l'estime des fans.