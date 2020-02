CD Projekt : la valeur de l'entreprise révélée, c'est hallucinant

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le travail réalisé sur la saga The Witcher par CD Projekt lui a permis d'atteindre des sommets. En termes de réputation, bien sûr, mais aussi en termes de performance économique : pour ainsi dire, la société polonaise n'a jamais connu une telle ascension, tout particulièrement depuis que Netflix s'est intéressé à Geralt de Riv, propulsant à nouveau les ventes de The Witcher 3. Et avec un Cyberpunk 2077 monstrueux à l'horizon, la valorisation de la firme n'a jamais été aussi élevée.Car aujourd'hui, CD Projekt pèse plus de 8 milliards de dollars - 8 047 527 420 dollars très précisément. Avec un tel score, c'est tout simplement la deuxième société vidéoludique d'Europe, juste derrière le géant Ubisoft qui en est à... 9,5 milliards de dollars !Étant donné que la valeur de CD Projekt a tout de même gagné plus de deux milliards de dollars depuis janvier, il y a fort à parier qu'elle puisse grimper encore fortement en 2020 avec l'arrivée de leur prochain hit, en septembre. Les mois qui arrivent risquent de s'avérer impressionnants.