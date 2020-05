CD Projekt : la valeur en bourse dépasse celle d'Ubisoft, c'est la 1ère société de jeux vidéo en Europe

8 76 milliards de dollars au compteur : la première compagnie gaming du Vieux Continent a donc changé et elle se situe à Varsovie !



Ce succès phénoménal se doit bien évidemment aux jeux The Witcher, dont la popularité n'a jamais été aussi forte depuis l'avènement d'une série Netflix extrêmement populaire qui a propulsé les ventes de The Witcher III, des années après sa sortie. De plus, confinement oblige, le titre s'est encore vendu par dizaines et dizaines de milliers : on peut également souligner l'importance de GOG.com, la plateforme de vente de CD Projekt qui, l'air de rien, fait partie des magasins digitaux les plus intéressants du marché.



Cependant, il ne faut pas oublier qu'Ubisoft va revenir vite et fort. Avec un Assassin's Creed Valhalla monstrueux d'ores et déjà très attendu et de multiples hits AAA, l'organisation française devrait connaitre une revalorisation boursière importante. Le choc des titans, c'est en cette fin d'année, CD Projekt s'apprêtant de son côté à sortir... Cyberpunk 2077.

En février dernier , nous apprenions la valeur en bourse phénoménale de CD Projekt Group, la maison mère du fameux studio CD Projekt RED : haute de 8 milliards de dollars, il s'agissait alors de la deuxième société de jeux vidéo d'Europe derrière Ubisoft et ses 9,5 milliards de dollars. Trois mois plus tard,(et pour la première fois depuis longtemps, dans le rouge)