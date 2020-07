Godfall : y aura-t-il des microtransactions ? Un développeur s'exprime

Nous ne considérons pas cela comme un jeu service. Il n’y aura pas de microtransactions dans Godfall."



C'est clair, net et précis : Godfall s'achètera entier et c'est plutôt une bonne chose. Bien entendu, cela n'empêchera pas le studio de proposer de véritables extensions par la suite s'il le veut et s'il en a les moyens. Rappelons que le titre sortira cette année à une date encore non déterminée, probablement au line-up de la PlayStation 5 et en même temps sur PC.





Godfall s'est fait connaître comme le tout premier jeu annoncé sur PS5 (bien qu'il soit également prévu sur PC) et, petit à petit, le slasher se détaille tranquillement. Il s'agit donc d'un jeu d'action survolté et plutôt technique dans lequel il faudra défaire Macros, un Dieu redoutable, et ses armées dans la peau d'un chevalier valorian. Prédisposé à la coop à 3, certains se demandent si le titre ne sera pas un jeu service ou même si des microtransactions seront à l'appel : lors d'un podcast , Richard Heyne, producteur technique du projet chez Counterplay Games, s'est vu poser la question et a fourni une réponse très explicite : "Il y aura du contenu rejouable, du end game et il y aura plus à explorer et à revisiter une fois l'ascension du Skybreaker terminée [NDLR : le but du jeu est de vaincre Macros à son sommet).