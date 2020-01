Godfall : quelques secondes de gameplay viennent de fuiter, des duels pêchus sur PS5

Officiellement, Godfall est le premier jeu annoncé sur PS5. Son trailer d'annonce, diffusé aux Game Awards 2019, promet une aventure résolument épique et teintée de mythologie : en réalité, on a vraiment envie d'y croire sauf... que l'on ne sait vraiment pas grand-chose sur ce qu'il proposera concrètement, si ce n'est que quatre héros seront jouables sous la forme d'un slasher à la troisième personne.Heureusement, un internaute mystérieux en possession d'une bande-annonce non diffusée vient tout juste d'en extraire un court passage et, bonne nouvelle : c'est du gameplay ! Quelques secondes de duels à l'épée particulièrement clinquants, même sacrément nerveux qui inspirent grandement notre curiosité. La vidéo en question est accessible ici même : on rappelle que Godfall sortira sur PlayStation 5 à une date indéterminée mais également sur PC, le titre n'étant pas une totale exclusivité Sony.