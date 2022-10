God of War Ragnarök : Sony dévoile un making of de 10 minutes en 4K, le jeu s'annonce grandiose

God of War Ragnarök le 3 novembre prochain à 17 heures, Sony Interactive Entertainment a dévoilé un making of de 10 minutes en 4K qui fait comprendre que les équipes de Santa Monica Studio ont mis leurs tripes dans cette suite. Tout en revenant sur l'intrigue des aventures nordiques de Kratos et d'Atreus, Ariel Angelotti (productrice en chef de la narration), Rich Gaubert (responsable scénario) et Jodie Kupsco (superviseur de la conception des dialogues) expliquent le rôle qu'ils ont occupé durant le développement du jeu.







Par ailleurs, Ariel Angelotti insiste sur la pression qu'ont ressentie les équipes au moment de se lancer dans la suite de God of War, tandis que Jodie Kupsco se rappelle des conditions de tournage particulières imposées par le COVID-19. D'ailleurs, pour éviter qu'un grand nombre de personnes se retrouvent sur le plateau, certains comédiens ayant un rôle central ont aussi incarné des figurants. "On n'a touché à aucune cinématique, on a tous les personnages voulu dans le rendu final. Il a juste fallu faire preuve d'un peu de créativité pour filmer le contenu", assure Ariel Angelotti. À noter que chaque mardi, et ce pendant neuf semaines, un making of reviendra sur l'un des aspects du jeu.



On vous laisse regarder tout ça tranquillement sans oublier de répéter encore une fois que God of War Ragnarök est prévu pour le 9 novembre prochain sur PS5 et PS4.





Alors que les médias seront autorisés à livrer leur verdict sur