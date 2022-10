God of War Ragnarök : le trailer de lancement est arrivé, 30 secondes qui promettent une aventure grandiose

God of War Ragnarök s'illustre dans un trailer de lancement récemment mis en ligne par Sony Interactive Entertainment. D'une durée de 30 secondes, la vidéo fait monter un peu plus la hype autour des dernières aventures de Kratos et de son fils Atreus au coeur de la mythologie nordique. Dans une interview récente, Mihir Sheth ( combat designer ) a expliqué que le jeu serait d'une brutalité extrême.







" Nous avons considérablement augmenté le niveau de brutalité, et je pense que c'est quelque chose qui rend certains aspects du jeu particulièrement amusants , a-t-il notamment souligné. Dans God of War 2018, lorsque vous récupérez les Lames du Choas, vous n'avez pas vraiment l'occasion de les voir infliger les mêmes dégâts que dans les épisodes précédents. La façon dont elles terrassaient les ennemis était très brutale, et c'est quelque chose que nous voulions réintégrer dans God of War Ragnarök. Du coup, la mécanique qui vous permet de sonner les ennemis et de les attraper avec R3 pour les exécuter est encore plus violente et sollicite pleinement la hache et les Lames du Chaos. " Les fans de la première heure devrait apprécier.



Encore une chose : prenez garde aux leaks qui circulent actuellement sur la Toile. Il serait dommage que vous vous fassiez piéger à quelques jours de la sortie de God of War Ragnarök. Notre test, lui, sera en ligne le 3 novembre prochain.





Attendu pour le 9 novembre prochain sur PS5 et PS4,