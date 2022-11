God of War Ragnarök : le bestiaire et les personnages mis à l'honneur en vidéo, Santa Monica n'a pas chômé

God of War Ragnarök ne soit évoqué. Logique, puisque la sortie du jeu approche à grands pas (9 novembre) et que c'est à partir de demain (3 novembre) que les médias seront autorisés à livrer leur verdict sur la suite et fin des aventures nordiques de Kratos. Aujourd'hui, Sony Interactive Entertainment a mis en ligne une vidéo dans laquelle les développeurs de SIE Santa Monica Studio mettent en avant à la fois le bestiaire et les personnages que le Divin Chauve et son fils Atreus seront amenés à croiser durant leur périple. Les artistes du studio expliquent notamment comment ils s'y sont pris pour créer chaque créature et leur donner vie.







SIE Santa Monica Studio n'a clairement pas chômé, et comme l'explique Raf Grassetti (directeur artistique), l'ensemble des équipes a collaboré afin que chaque protagoniste, chaque ennemi s'intègre parfaitement dans l'univers de God of War Ragnarök. Elles ont aussi passé beaucoup de temps sur les Neuf Royaumes qu'il sera possible d'explorer, en faisant en sorte qu'ils aient chacun leur propre identité visuelle, leur propre ambiance, leur propre écosystème. Bref, on vous laisse regarder tout ça tranquillemement, sachant que la vidéo est sous-titrée en français.





