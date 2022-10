God of War Ragnarök : combien de temps faudra-t-il pour terminer le jeu ? Une 1ère indication

Même si les fans de Kratos estiment que Sony Interactive Entertainment et Santa Monica Studio en montrent trop sur God of War Ragnarök, Cory Barlog a assuré plus d'une fois que nous n'avions vu qu'une infime partie du jeu. D'ailleurs, le toujours très bien informé Tom Henderson (via Insider Gaming ) croit savoir combien d'heures seront nécessaires pour boucler les nouvelles aventures nordiques du divin chauve et de son fils Atreus. Ainsi, il faudrait environ une vingtaine d'heure de jeu (dont 3 heures 30 consacrées aux cinématiques) pour terminer la campagne principale, et une vingtaine de plus (dont une dédiée aux cut scenes) si l'on souhaite nettoyer toutes les quêtes annexes. Comme toujours, il ne s'agit que d'une simple estimation, les chiffres pouvant varier d'un joueur à l'autre.Comme le rappelle très justement l'insider - à l'aide du site HowLongToBeat.com - il fallait également 20 heures pour terminer l'histoire principale de GOD OF WAR. Ce qui laisse donc supposer que les développeurs de Santa Monica Studio ont mis le paquet sur les sidequests qui, dans God of War Ragnarök, bénéficieraient du coup de 8 heures supplémentaires (il fallait une douzaine d'heures pour en faire le tour dans GOD OF WAR).Pour mémoire, le jeu est attendu chez nous pour le 9 novembre prochain sur PS5 et PS4.