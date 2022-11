Goat Simulator 3 : un trailer de lancement qui a de quoi nous rendre chèvre...

Les sorties de jeux s'enchaînent et aujourd'hui, on fête la sortie de GOAT Simulator 3, qui fait suite au premier épisode sorti en 2014. Oui, comme Brice de Nice, l'opus numéro 2 a été "cancel", histoire de bien marquer le coup. Forcément, qui dit sortie, dit trailer de lancement et le jeu développé par Coffee Stain ne déroge pas à cette règle d'or. Dans cette bande annonce de sortie, pas de gameplay de montré, mais des scènes ubuesques réalisées avec le moteur 3D du jeu où l'on voit une chèvre appeler ses amies chèvres pépère dans sa piscine. Si chacune d'entre elle vaquait à ses occupations, elles répondent illico à l'appel quitte à délaisser les autres. Le principe du jeu n'a pas changé, il est toujours de question de s'éclater dans un bac-à-sable où tout est possible. L'ère de jeu a changé, elle est désormais située sur l'île pittoresque de San Angora et sa superficie a énormément augmenté par rapport au premier épisode. On passe en effet de 60 900 chèvres carrées à 1 141 822 chèvres carrées, comparé au Goat Simulator originel qui faisait 60 900 chèvres carrées, soit 18 fois plus grand. Notre test de Goat Simulator 3 arrive demain.