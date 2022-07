Goat Simulator 3 : la date de sortie révélée dans un trailer plein de mamelles

Vous pouvez cocher la date du 17 novembre 2022 dans votre agenda si jamais vous aimez les chèvres. En effet, c'est ce jour-là que sortira Goat Simulator 3, la suite du premier épisode qui avait surpris son monde en 2014. Il faut dire que le concept et la réalisation laissaient à désirer, donnant le sentiment qu'il s'agissait d'une démo bac-à-sable pas finie et qui a pourtant trouvé son public. Cette suite devrait poursuivre le délire encore plus loin, avec des chèvres encore plus décomplexées et surtout l'arrivée de nouveaux animaux. Cochon, girafe, rhinocéros et bien d'autres encore viendront égayer ces parties endiablées que les streameurs partageront sans aucun doute sur Twitch, YouTube et leurs réseaux sociaux. Dans le même temps, on apprend qu'une version collector est prévue, contenant tout un tas de goodies qui ne se prennent pas au sérieux.

Goat Simulator 3 : Edition Goat In a Box

Le jeu

Une boîte personnalisée

Une peluche chèvre

Un Steelbook

3 cartes postales

Un poster réversible

Contenu numérique

Jeu et bande-son numérique

Equipement mamelles

Des skin remasterisés et des équipements : Old School Pilgor, MMO, GoatZ, Waste of Space, PayDay

La bande-son numérique

3D fonds d’écran (PC seulement)

La bande annonce qui accompagne la date de sortie fait une fixette sur les mamelles et promet une ambiance délurée. Ça sort sur PC, PS5 et Xbox Series sinon.