Goat Simulator 3 : un trailer de gameplay qui n'a aucun sens, mais c'est génial !

Parmi les jeux qui étaient présents lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2022, il y avait Goat Simulator 3 qui a lâché son premier trailer de gameplay. La suite du premier épisode (oui, il n'y a pas eu de 2ème épisode) est exactement ce dont on s'attendait, à savoir un jeu WTF où rien n'a plus aucun sens. C'est d'ailleurs pour son côté bac-à-sable où il est possible de faire tout et n'importe quoi que le jeu est populaire, surtout chez les streameurs. Il y a cependant quelques détails à apporter dans ce bordel incroyable : le terrain de jeu se déroulera désormais du côté de l’île de San Angora, une terre complètement loufoque où vous retrouverez Pilgor et ses amis pour foutre le dawa comme jamais. Cette suite veut véritablement pousser le bouchon encore plus loin, avec des chèvres capables de conduire des véhicules (voitures de course, tracteur, etc.), assister à des séances de yoga, balancer des rayons-laser de ses yeux comme Superman, participer à des quiz télé, sachant que tout cela peut se faire en solo ou en multijoueur avec d'autres partenaires en ligne.



La sortie de Goat Simulator 3 est fixée au 17 novembre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.