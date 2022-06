Goat Simulator 3 : le jeu se fout de la gueule de Dead Island 2 dans son trailer

Un Goat Simulator 3 alors qu'un deuxième épisode n'a jamais vu le jour ? Non, vous n'hallucinez pas puisque Coffee Stain a décidé de se la jouer Brice de Nice en sautant une génération. Histoire d'aller encore plus loin dans le troll, les développers de Coffee Stain ont décidé de parodier le jeu Dead Island 2 avec le trailer, puisqu'il reprend toute la trame de la bande annonce du jeu de zombies qui avait fait fureur à l'E3 2014. S'il va falloir attendre encore un peu avant de découvrir du gameplay, on peut d'ores et déjà vous signaler que le principe sera assez similaire, puisqu'on sera à nouveau catapulsé dans un monde bac-à-sable où l'on pourra faire tout et n'importe quoi. La différence, c'est qu'il sera possible de jouer en coop' jusqu'à quatre, en local comme en ligne, qu'il y aura aussi du multi avec 7 mini-jeux au lancement, et toujours un humour aussi douteux, mais qu'on adore. En tout cas, les streameurs vont adorer streamer cette suite, pour sûr... La sortie de Goat Simulator est attendue pour l'automne 2022 sur PC (exclu Epic Game Store), PS5 et Xbox Series.