Gladiator 2 : la bande annonce est un carton monstre mais elle fait un bad buzz

Ce fut l'événement cinématographique de la semaine dernière, à savoir la publication de la toute première bande annonce pour Gladiator 2, la suite du chef d'oeuvre de Ridley Scott. La sortie du trailer fut un énorme raz-de-marée médiatique, au point où tout le monde en a parlé, surtout sur les réseaux sociaux. Forcément, c'est la suite de l'un des plus grands films d'action de ces 30 dernières années et l'un des meilleurs de la filmo de papy Ridley, qui nous prouve une fois encore qu'il en a sous la pédale du haut de ses 86 printemps. Seulement voilà : même si la bande annonce de Gladiateur 2 a déjà réalisée plus de 15 millions de vues en seulement 6 jours, c'est aussi l'un des trailers les plus mal reçus par les spectateurs. Plus de 350 000 dislikes contre 149 000 "j'aime", que s'est il passé ? Pourquoi les gens ont-ils autant détesté ?







Gladiator 2 est clairement l'un des films les plus attendus de 2024, mais ce sera sans doute celui où les fans seront les plus intransigeants, malgré la présence de Ridley Scott aux commandes du projet. Pour beaucoup de personnes, Ridley Scott est responsable de l'anéantissement de plusieurs de ses franchises. Ridley Scott est un cinéaste capable de sortir des pépites ou des chefs d'oeuvre comme Alien, Blade Runner, Thelma & Louise, La Chute du Faucon Noir, American Gangster, Mensonges d'Etat ou des oeuvres pas terribles comme GI Jane, Cartel, Exodus, Tout l'argent du monde ou House of Gucci (et non, on ne citera pas Napoleon, car j'ai bien aimé le film). Bref, il y a une chose qu'on ne peut pas lui retirer à Ridley Scott, c'est qu'il est prolifique et qu'il ne se repose jamais sur ses lauriers. Prendre des risques, il sait le faire.









Qu'est-ce qui est donc reproché au trailer de Gladiator 2 ? Sur les plus de 31 000 commentaires, on constate que ce qui en ressort en premier, c'est le choix de la musique dans cette bande annonce. Forcément, avec du rap US parsemé de vocodeur dans un film de gladiateurs, il était assez évident que les fans du premier film allaient gueuler. Le choix de la musique a été portée sur le "No Church in the Wild” de Jay Z et Kanye West, une chanson qui a plus de 10 ans et qui parlait déjà de confrontation certes, mais qui n'a évidemment pas sa place dans un film comme Gladiateur 2, je suis d'accord. Un choix incompréhensible pour de nombreux internautes qui n’ont pas manqué de réagir sous la vidéo. Il y a plusieurs messages qui m'ont fait rigouler comme celui-ci :



“Quand le rap a commencé à retentir, je pensais que Vin Diesel allait débarquer avec son V8 dans l’arène.”



“Celui qui a mis cette chanson dans la bande-annonce doit être envoyé dans l’arène avec les lions.”



“Le rap de Jay-Z m’a définitivement transporté directement en 476 après JC !”









Difficile de ne pas leur donner raison, surtout que Hans Zimmer n'a pas été choisi pour travailler sur la BO de Gladiateur 2. C'est Harry Gregson-Williams qui hérité, un compositeur britannique qui a déjà travaillé avec Ridley Scott, notamment sur Man on Fire, Seul sur Mars, Kingdom of Heaven, House of Gucci et Le dernier Duel. Les deux hommes se connaissent donc et ils savent ce qu'ils font. Mais vous vous êtes déjà demandés pourquoi c'est un morceau de Jay Z et de Kanye West qui a été choisi pour Gladiator 2 ? Pour accrocher le spectateur, surtout américain. Le rap, c'est non seulement le style musical le plus écouté dans le monde et essentiellement aux Etats-Unis, mais ça permet aussi d'avoir des bons beats dans une bande annonce de film. Est-ce que c'est Ridley Scott qui a choisi ce morceau ? J'en doute, mais il a sûrement validé. Car avec un budget de plus de 310 millions de dollars, le film n'a pas le droit de se planter au box office. Et c'est aussi la raison pour laquelle la bande annonce verse dans la surenchère, avec plus de 3 min d'images, parce que les producteurs veulent séduire le public d'emblée, en montrant que le film sera généreux, en termes de richesse visuelle, et c'est le cas, le film est somptueux en termes de décors, c'est grandiose, on en prend plein les yeux. Autant d'images, c'est aussi pour nous dire qu'il y aura beaucoup d'action, parfois à outrance, avec ce colisée rempli d'eau avec des requins, ce rhinocéros guerrier que Ridley voulait intégrer dans le 1er épisode il y a 24 ans et des combats de gladiateurs, et c'est pour ça qu'on va se déplacer en salle bien évidemment.







Enfin, troisième et dernier point qui a enragé pas mal de monde sur cette bande annonce de Gladiateur 2, c'est la présence de Denzel Washington. Pour 2 choses : la première c'est qu'il va incarner Macrinus, qui n'est historiquement pas un homme noir, donc beaucoup parle de blackwashing. Personnellement, ça ne me dérange pas que ce soit Denzel, le mec est une légende et l'un des plus grands acteurs qu'on connaisse, mais je peux comprendre que ça fasse grincer des dents. D'ailleurs, petit aparté, j'ai vu Equalizer 3 récemment, dans mon vol Paris Los Angeles pour aller jouer à Star Wars Outlaws, et je l'ai trouvé excellent dedans, comme souvent. Nan, l'autre aspect qui me dérange un peu plus dans la bande annonce de Gladiateur 2 et des quelques images qu'on a vues de lui, c'est qu'il donne l'impression de jouer son rôle dans Training Day. Un sentiment que beaucoup de personnages partagent aussi. C'est vrai que dans son regard et sa gestuelle, on a le sentiment d'être en face d'un vrai gangster de Los Angeles, plutôt que d'un empereur romain qui était craint. Après, une fois encore, je fais confiance à l'acteur qui n'a plus besoin de nous prouver qu'il est le boss, mais attention tout de même à ne pas faire de hors sujet.







Qu'avez-vous pensé de cette première bande annonce de Gladiator 2 ? Avez-vous été déçu, ou alors êtes-vous hype comme jamais ? N'avez-vous pas l'impression que niveau histoire, on part aussi sur une redite du premier film ? Une sorte de suite reboot, que je peux parfaitement comprendre, puisqu'il s'est écoulé 24 ans entre les deux épisodes, donc il y a plusieurs générations de spectateurs à séduire. Les enjeux pour le film sont colossaux, Ridley Scott a déjà bidé plusieurs fois au box office, donc ça se sent que Paramount met toutes ses chances de son côté pour séduire un maximum de personnes, quitte à en fairer enrager d'autres... Réponse définitive le 13 novembre 2024.