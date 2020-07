Ghost of Tsushima : Sucker Punch revient sur le mode noir et blanc, c'est bien plus qu'un simple filtre

John Connell. Il est notamment revenu sur le mode noir et blanc destiné à rendre hommage au cinéaste japonais Akira Kurosawa. "Ce jeu transporte les gens au coeur du Japon féodal, et Akira Kurosawa nous a servi très tôt de référence, surtout par rapport à ce que l'on ressent en jouant à Ghost of Tsushima", a-t-il expliqué à Entertainment Weekly Avant d'ajouter : "Au fur et à mesure que les choses se concrétisaient, nous nous disions : 'Comment pourrions-nous appeler ce mode noir et blanc ?' Nous avons balancé plein de mots en l'air, et nous sommes arrivés au constat suivant : 'Ce serait fou si nous pouvions l'appeler le mode Kurosawa'. Du coup, nous avons contacté la maison qui gère les droits d'Akira Kurosawa, et si c'était quelque chose susceptible de l'intéresser. Nous avons même envoyé une vidéo qui montrait à quoi ressemblait ce mode."Les équipes de Sucker Punch ont mené des recherches pour savoir quel type de matériel Akira Kurosawa utilisait, mais aussi pour connaître ses méthodes de travail. "A quel point les noirs étaient-ils profonds ?, a souligné John Connell. A quel point les blancs étaient-ils lumineux ? Nous avons aussi joué un peu sur la qualité sonore. Les gars du sound design possèdent un outil qui permet de reproduire le son des vieux téléviseurs des années 50, des mégaphones, ou encore des radios."Pour rappel, Ghost of Tsushima permettra d'incarner Jin Sakai, un samouraï prêt à nier ses principes pour sauver son île de l'invasion mongole. Notre test sera en ligne le 14 juillet prochain.