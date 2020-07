Ghost of Tsushima : notre unboxing du maque de démo Sakai (Edition Collector)

Disponible depuis moins de 24 heures, Ghost of Tsushima n'est autre que la dernière grande exclusivité de l'ère PS4. Il est développé par le studio Sucker Punch qui s'est efforcé de nous plonger dans le Japon féodal du XIIIème siècle, une époque où l'armée mongole est venue envahir le pays du Soleil-Levant. En partant de se ce postulat, les développeurs ont imaginé une île fictive, celle de Tsushima où Jin Sakai et son oncle vont devoir défendre leurs terres face à l'invasion ennemie. Si vous pouvez retrouver notre test complet sur Ghost of Tsushima, sachez qu'aujourd'hui, on vous propose l'unboxing de son édition collector, celle vendue à 179€ et dans lequel on trouve le fameux masque de démon Sakai que porte notre ronin pendant toute son aventure.Bien sûr, tradition oblige, on a sorti les gants blancs de velour et le petit cutter japonais pour vous faire le déballage de cette édition collector qui regorge de petites choses et surtout de ce masque réalisé entièrement en résine, gage de qualité. Please enjoy