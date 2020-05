Ghost of Tsushima : les réactions des joueurs après le State of Play, de la hype et du troll

Compte tenu de l'immense attente que suscite Ghost of Tsushima sur PS4, il était évident que les réactions allaient être nombreuses suite au State of Play d'hier soir consacré exclusivement au titre de Sucker Punch. Comme on pouvait s'en douter, de nombreux joueurs ont été hypés par ce qu'ils ont vu. "GOTY", assure tout simplement un twittos. "J'ai hâte de mettre les mains sur le mode Photo", ajoute un autre. Parmi les autres tweets remplis d'enthousiasme : "Le jeu est graphiquement incroyable !", "La vidéo était juste folle !", "J'ai déjà précommandé le jeu", "La B.O. est dingue, j'espère qu'on pourra l'acheter plus tard", "Cette démo m'a convaincu d'acheter le jeu. Je suis hypé comme jamais !", "La pilule est difficile à avaler, mais Microsoft est incapable de faire des exclusivités pareilles sur Xbox", "Ghost Of Tsushima Year".Naturellement, et c'est de bonne guerre, certains n'ont pas pu s'empêcher de troller et d'égratigner gentiment Ghost of Tsushima. "Downgrade/20", peut-on lire sur Twitter. "Deux Assassin's Creed dans la même année ? Je vais me les prendre !", assure un internaute. Il y a également : "J'espère que le jeu sera plus beau sur PS5", "C'est moi ou il manque des téraflops ?", "C'est super beau, mais j'ai l'impression d'y avoir déjà joué des dizaines de fois", "On dirait que c'est chiant et vide".Dans l'ensemble, on peut quand même dire que Ghost of Tsushima a fait bonne impression, et comme illustré ci-dessous, certains semblent déjà le préférer à The Last of Us 2.La sortie du jeu étant programmée pour le 17 juillet prochain (le même qu'un certain Paper Mario : The Origami King), on peut s'attendre à avoir des nouvelles du jeu d'ici là ; sans doute lors de la conférence type E3 de Sony Interactive Entertainment qui serait prévue pour début juin, selon les dernières rumeurs