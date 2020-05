Ghost of Tsushima : les développeurs confient s'être inspirés de Red Dead Redemption

Ce n'est un secret pour personne : en matière d'open-world, Rockstar Games est considéré comme LA référence. Si GTA a souvent fait office de locomotive, Red Dead Redemption s'est chargé de repousser les limites du genre à un niveau jamais atteint. D'ailleurs, dans une interview accordée à nos confrères de Gaming Bible , Sucker Punch a reconnu s'être inspiré du jeu pendant le développement de Ghost of Tsushima."Je dirais que la principale source d'inspiration a été le premier Red Dead Redemption, a indiqué le réalisateur Nate Fox. Ils ont réalisé un travail incroyable pour nous mettre dans la peau d'un hors-la-loi. Le paysage, la manière dont les gens vous parlent, la façon dont vous vous déplacez - tout cela vous conduit à cette identité. Pour susciter l'intérêt des gens, je leur disais toujours de penser à ce jeu." Le chef-d'oeuvre de Rockstar Games n'a pas été le seul modèle à suivre."Pendant le développement du jeu, The Legend of Zelda : Breath of the Wild est sorti - il montre avec brio comment la curiosité des joueurs peut-être piquée de différents manières, a souligné le bonhomme. Notre objectif a toujours été de vous transporter sur l'Île de Tsushima, et je pense que ce jeu nous a servi d'exemple pour mettre les bouchées doubles, pour aller encore plus loin, pour faire en sorte que vous vous imprégniez le plus possible de Tsushima." Sur le papier, le programme est en tout cas alléchant.On rappelle que la sortie de Ghost of Tsushima est programmée pour le 17 juillet prochain, exclusivement sur PS4.