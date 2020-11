Ghost of Tsushima : le point sur les derniers chiffres de ventes, Sucker Punch peut bomber le torse

Ghost of Tsushima : Legends un DLC gratuit disponible depuis le 16 octobre et dédié à la coopération. La mise à jour 1.1 a également ajouté quelques nouveautés telles que le New Game +, des nouveaux charmes, un niveau de difficulté en plus, ou encore la fleur fantôme. Enfin, n'oublions pas de rappeler que Ghost of Tsushima accompagnera la sortie de la PS5 le 19 novembre prochain, avec notamment du 60fps.





Avant de faire place nette à la PS5 (même si Sony Interactive Entertainment a promis de ne pas la laisser tomber dans les années à venir), la PS4 aura tiré sa révérence de la plus belle des manières avec Ghost of Tsushima, sa dernière grosse exclu. Si le jeu de Sucker Punch a convaincu la critique (83 de moyenne sur Metacritic), il s'est également vendu comme des petits pains : plus de 2,4 millions d'exemplaires écoulés lors du premier week-end d'exploitation, dont 1,9 million en dématérialisé.Aujourd'hui, un article paru dans le New York Times permet de faire le point sur les derniers chiffres. Ainsi, on apprend que Ghost of Tsushima totalise désormais plus de 5 millions de jeux vendus sur PS4, une statistique confirmée donc par Sony Interactive Entertainment à nos confrères. Compte tenu qu'il s'agit d'une toute nouvelle licence, Jin Sakai ne mérite rien d'autre que le respect. D'ailleurs, il se pourrait qu'il ait droit à une suite sur PS5, Sucker Punch étant actuellement à la recherche d'un narrative writer. Le profil ? Une solide connaissance du Japon féodal. On ignore encore si c'est dans le cadre d'un éventuel Ghost of Tsushima 2, ou alors pour les besoins d'une extension s'articulant autour du solo.En attendant d'être fixé sur le sujet, rappelons que les fans peuvent prolonger le plaisir avec