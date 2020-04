Ghost of Tsushima : le message des développeurs suite au report du jeu, des nouvelles infos bientôt

Hier, Sony Interactive Entertainment a pris la décision de reporter la sortie de Ghost of Tsushima au 17 juillet, alors que le jeu devait arriver le 26 juin. Un délai supplémentaire qui permettra aux développeurs de peaufiner ce qui doit l'être, comme l'a expliqué Sucker Punch sur Twitter quelques minutes après l'annonce."Le fait de travailler de chez soi impose un certain nombre de contraintes, mais grâce aux efforts fournis par nos différentes équipes dans le monde, Ghost of Tsushima est quasiment prêt, peut-on lire. Nous mettrons à profit ces quelques semaines de plus pour apporter quelques finitions et éliminer les bugs. On espère que vous faites tous très attention. On a hâte que vous jouiez à Ghost of Tsushima, et nous communiquerons bientôt des nouveaux détails sur le gameplay."On croise les doigts pour que le jeu ne fasse pas l'objet de fuites massives comme c'est le cas - malheureusement - de The Last of Us 2.