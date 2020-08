Ghost of Tsushima : le jeu explose ses ventes digitales en juillet

Alors que le débat entre physique ou dématérialisé fait rage, ce dernier semble prendre l'avantage, puisque de nombreux constructeurs notent une forte hausse des ventes digitales depuis la pandémie. Ghost of Tsushima ne fait pas exception. Le dernier-né de Sucker Punch a battu de nombreux records, avec 2.4 millions de copies écoulées en trois jours. Mieux, le titre s'est vendu à 1.9 millions d'unités en version digitale sur le mois de juillet selon SuperData.

Dans son rapport du marché dématérialisé de juillet, SuperData remarque que ce score fait de Ghost of Tsushima la licence PlayStation qui se vend le plus vite en digital, battant au passage Horizon : Zero Dawn. Pour comprendre le carton des aventures de Jin Sakai, on vous suggère d'aller lire le test de la rédaction situé à cette adresse.