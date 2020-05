Ghost of Tsushima : Shuhei Yoshida (Sony) pense qu'il peut être son GOTY 2020

The Last of Us 2, Nioh 2, Paper Beast, Iron Man VR et Half-Life : Alyx.





11 mai 2020

Ghost of Tsushima peut-il être désigné GOTY 2020 ? Bien évidemment, il est encore trop tôt pour le savoir, la sortie du jeu étant fixée au 17 juillet prochain sur PS4 ; mais Shuhei Yoshida, désormais en charge des studios indépendants pour le compte de Sony Interactive Entertainment, a récemment confié sur Twitter qu'il était tout à fait possible qu'il soit son jeu de l'année. Ce ne sont sans doute pas des paroles en l'air, le bonhomme ayant probablement eu l'occasion de se rendre plus d'une fois chez Sucker Punch pour voir Ghost of Tsushima tourner, voire le prendre en main.D'ailleurs, le YouTubeur australien Dan Allen a dégainé récemment un cliché en affirmant qu'il s'agissait de l'écran-titre du jeu. Un tweetos lui a alors fait remarquer que le même visuel avait déjà été utilisé à l'E3 2018, suggérant du coup que cela pouvait être un fake, ou alors un écran-titre provisoire. Après, on peut aussi envisagé que les développeurs aient fait le choix de le conserver tel quel. Quoi qu'il en soit, parmi ses autres GOTY 2020 potentiels, Yoshida-san cite