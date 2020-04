Ghost of Tsushima : des nouveaux détails sur le jeu, ça fait toujours envie

NOUVEAUX DETAILS SUR GHOST OF TSUSHIMA

Avec un programme aussi prometteur, on espère que l’épidémie de coronavirus ne poussera pas Sucker Punch et Sony Interactive Entertainment à repousser la sortie de Ghost of Tsushima. Sur Twitter , l'Official PlayStation Magazine a fait savoir que ses articles consacrés au jeu (dans les numéros de mars et mai) contenaient des inexactitudes, et que la version finale pourrait ne pas correspondre au résultat supposé. En fait, les informations relayées ont été obtenues à partir d'interviews réalisées en 2018, ainsi que de trailers et de blogs rendus publics. Rien de bien récent, donc.